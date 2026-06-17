مجمع امتحاني.. التعليم تكشف عن إجراء جديد يتبع في امتحانات الثانوية هذا العام

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، آخر استعدادات الوزارة لماراثون امتحانات الثانوية العامة .

وقال شادي زلطة في مداخلة هاتفية على قناة " دي إم سي"، :" 921 الف طالب يشاركون في امتحانات الثانوية العامة هذا العام في 613 مجمع امتحاني يضم 2032 لجنة ".



وتابع شادي زلطة :" تم اتباع إجراء المجمع الامتحاني في امتحانات الثانوية وهو تجمع لمجموعة من اللجان الخاصة بكل إدارة تعليمية بدلا من كونها متفرقة في إدارات تعليمية مختلفة ".

وأكمل شادي زلطة :" اتباع نظام المجمع الالمتحاني يستهدف التأمين الجيد ودقة تفتيش الطلاب أثناء دخول الامتحانات".

ولفت شادي زلطة :"وزير التعليم وجه بان يكون هناك مدخل ومخرج لجل مجمع امتحاني كي تكون إجراءات الدخول والخروج سهلة ولا يكون هناك تكدس ".