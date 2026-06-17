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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شرطة نسائية ودوريات أمنية.. خطة محكمة لتأمين ماراثون الثانوية العامة بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

أعدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، خطة أمنية محكمة لتأمين ماراثون الثانوية العامة المقرر انطلاقه صباح يوم الأحد المقبل. 

واستعرضت الأجهزة خطة أمنية تأمين اللجان، والتي تتضمن منع انتظار السيارات بمحيط اللجان، مع اجراء دوريات مرورية لرفع السيارات المتواجدة امام اللجان.

وتتضمن الخطة حرص الأجهزة الأمنية على منع تكدسات أولياء الأمور أمام أبواب اللجان، وتنتشر وحدات الأمن بمحيط اللجان لمنع وقوع مشاجرات قبل أو بعد الامتحان بين الطلاب أو أولياء الأمور، أو آي محاولات غش من خارج اللجان.

وضمن الخطة الأمنية رفعت المديرية حالة الطواريء حيث تم التنسيق بين شرطة النجدة والإسعاف والحماية المدنية للتدخل في حالات الضرورة. 

وتتضمن الخطة الامنية التي يتم اتباعها لحين انتهاء الامتحانات المرور على المدارس من الخارج، ووضع حراسات مشددة على الشوارع المؤدية إلى اللجان، والتواجد المروري على جميع المحاور الرئيسية والشوارع لتسهيل الحركة، لسرعة وصول الطلاب للجان فى الموعد المُحدد كما تتواجد سيارات النجدة لخدمة الطلاب حال وجود مشكلات تعيقهم عن الوصول إلى اللجان، والحرص على تقديم جميع الإمكانيات لطلاب الثانوية العامة وأسرهم، ونقلهم في حالة تأخرهم عن الامتحانات خلال الفترة الصباحية .

وتتمركز فرق البحث الجنائي، بأقسام ومراكز الشرطة في الجيزة، تحت قيادة اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث و اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث للمشاركة فى عمليات التأمين على مستوى الجمهورية، وتعزيز الخدمات الأمنية بمحيط المدارس للتصدى للبلطجة فى الشوارع ومنع ظاهرة الغش من الخارج وايضا قوات مكافحة العنف ضد المراة التي تتمركز أمام مدارس الفتيات لمنع حالات التحرش سواء جسدي او لفظي.

وتشهد إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية حالة من الاستنفار لمواجهة عمليات الغش وصفحات تسريب الامتحانات واجاباتها وتقوم الادارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بالقاء القبض علي القائمين بتسريب اسئلة الامتحانات والاجابات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

الثانوية العامة ماراثون الثانوية العامة بالجيزة مديرية أمن الجيزة

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