قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدعم النقدي أم العيني.. خبراء يكشفون المستفيدين والمتضررين
قبل الغرامة.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2026 وطرق الدفع أونلاين
بقرار حكومي.. غدا إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية
ترامب خلال قمة مجموعة السبع: "أنا الرئيس والقائد والزعيم"
سعر الدولار اليوم يهبط لأقل من 50 جنيهًا بالبنك الأهلي لأول مرة منذ فترة
ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة
مجلس الوزراء يقر الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة
قمة السيسي وترامب.. لقاء استثنائي يمثل بوابة لحلحلة أزمات المنطقة المشتعلة
خلال لقائه الرئيس السيسي.. ترامب: نعمل مع مصر على حل قضية سد النهضة
رسميا.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.51%
أسرتها انهارت.. الحكم على المتهم بإنهاء حياة عروس المنوفية بالسجن 15عاما
على هامش قمة مجموعة السبع.. الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إعادة المرافعة.. تأجيل محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي السابق لـ12 يوليو

هيفاء وهبي ومحاميها شريف حافظ
هيفاء وهبي ومحاميها شريف حافظ
ندى سويفى

قررت الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية، إعادة المرافعة في محاكمة محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، والمتهم فيها بارتكاب جريمة غسيل أموال بجلسة 12 يوليو المقبل. 

وذكرت المحكمة في قرارها: أنه بشأن القرار الصادر في القضية رقم ٥٧ لسنه ٢٠٢٥ ثان الشيخ زايد ضد المتهم محمد حمزة والشهير بـ"محمد وزيري" مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي قررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لجلسة ٢٠٢٦/٧/١٢ وكلفت النيابة والدفاع الحاضر مع المتهم بتقديم شهادة رسمية من محكمة النقض بما آل إليه الطعن بالنقض المقام من المتهم في الحكم الصادر في القضية الأصلية رقم ٣٤٧٢ لسنه ٢٠٢٠ جنح الشيخ زايد والمقيدة برقم ٣٥٨٧ لسنة ٢٠٢١ جنح مستأنف ٦ أكتوبر. 

وكشف المستشار شريف حافظ، دفاع المطربة هيفاء وهبي، عن وقائع القضية التي تعود إلى بلاغ سابق تقدمت به الفنانة ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته خلاله بالاستيلاء على أموالها من حسابها البنكي، وإيداعها في حسابه الشخصي مستغلًا التوكيل الرسمي الصادر له.

وأوضح الدفاع، أن الواقعة قُيدت برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، وأُحيلت للمحاكمة، حيث قضت المحكمة بحبس المتهم 3 سنوات بتهمتي التبديد والنصب، على خلفية الاستيلاء على نحو 4 ملايين دولار، وفي مرحلة الاستئناف، تم تعديل الحكم إلى الحبس سنتين عن تهمة التبديد، مع براءته من تهمة النصب.

وخلال نظر الاستئناف، قررت المحكمة إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل، لندب لجنة مختصة بحصر ممتلكات المتهم، وبيان حجم الأموال المتحصلة دون وجه حق، خاصة بعد إقراره بتحصيل أموال مستحقات الفنانة من المنتجين والقنوات ومنظمي الحفلات.

وباشرت النيابة الاقتصادية تحقيقاتها في شبهة غسيل الأموال، من خلال فحص مصادر الثروة التي تم حصرها، وبيان مدى ارتباطها بالوقائع محل الاتهام، حيث ظلت التحقيقات قيد الفحص لفترة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية غسل الأموال المتهم فيها محمد وزيري عن تفاصيل جديدة بشأن اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من الفنانة هيفاء وهبي، مستغلًا عمله مديرًا لأعمالها لعدة سنوات.

ووفقًا لما ورد بأوراق القضية، فإن المتهم محمد وزيري تمكن خلال فترة عمله مع هيفاء وهبي من الحصول على توكيلات رسمية تتيح له إدارة الحسابات البنكية الخاصة بالمجني عليها والتصرف في أموالها، قبل أن يستغل تلك الصلاحيات في تحويل مبالغ مالية من حساباتها إلى حساباته الشخصية دون علمها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أجرى عدة تحويلات مالية متتابعة داخل الجهاز المصرفي، شملت مبالغ كبيرة بالجنيه المصري والدولار، تجاوزت قيمتها 9 ملايين جنيه و800 ألف دولار، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عنها، عبر إظهارها في صورة معاملات تبدو قانونية.

وتبين أن المتهم استخدم وسائل متعددة لإخفاء الأموال، من بينها الدمج بين التحويلات البنكية والمبالغ النقدية، بما يصعب تتبع مصدرها الحقيقي، فضلًا عن استغلالها في شراء أصول وممتلكات.

وأشارت التحقيقات إلى أن جزءًا من الأموال جرى توجيهه لشراء عقارات ووحدات إدارية وسيارات فارهة، فيما تم تسجيل بعض تلك الممتلكات بأسماء مقربين منه، وعلى رأسهم شقيقه، في محاولة لإخفاء المالك الفعلي لتلك الأصول.

وأضافت التحريات أن المتهم أسس عددًا من الشركات التجارية واستخدمها كواجهة لإدخال الأموال في أنشطة تبدو مشروعة، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق أحد الأساليب المتبعة في جرائم غسل الأموال.

وأكدت التحقيقات أن حجم الممتلكات والاستثمارات التي يمتلكها المتهم لا يتناسب مع مصادر دخله المعلنة، ما يدعم الاتهامات الموجهة إليه بشأن الاستيلاء على الأموال وغسلها.

وقال المستشار شريف حافظ المحامي دفاع الفنانة هيفاء وهبي أن الـتـحـريـات جـاءت مـتـضـمـنـة ثـبـوت الجـريمـة يـقـيـنـيـاً عـلـى المـتـهـم وذلـك لـكـونـهـا أسـفـرت عـن قـيـام المـتـهـم مـحـمـد وزيـري بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المتمثل ف ارتكاب جريمة التبديد و الاستيلاء عـلـى أمـوال المجـنـي عـلـيـهـا هـيـفـاء وهـبـى , و ذلـك بـاسـتـغـلال صـفـتـه كـمـديـر لأعـمـالـهـا , خـلال عـام ٢٠١٧ و حـتـى عـام ٢٠٢٠ , فـى الجـريمـة الأصـلـيـة المحـرر عـنـهـا الـقـضـيـة رقـم ٣٤٧٢ لـسـنـة ٢٠٢٠ جـنـح ثـان الـشـيـخ زايـد و الـتـى قـدرت المـبـالـغ المـسـتـولـى عـلـيـهـا فـيـهـا بـ ٩٫٥٨٤٫٦٥٩ جـنـيـهـاً مـصـريا و ٨٠٨٫٠٢٤ دولاراً أمـريـكـيـاً , و ذلـك بـهـدف إخـفـاء و تمـويـه طـبـيـعـة تـلـك الأمـوال و قـطـع الـصـلـة بـيـنـه او بين مصدرها غير المشروع. 

وأضـافـت الـتـحـريـات والـتـي إطـمـائـنـت لـهـا نـيـابـة الـشـئـون الاقـتـصـاديـة وغـسـل الأمـوال لجـديـتـهـا بـأن المـتـهـم لجـأ لـغـسـل الأمـوال حـصـيـلـة نـشـاطـه الإجـرامـي مـن خـلال عـدة أسـالـيـب مـعـقـدة بـهـدف إخـفـاء و تمـويـه طـبـيـعـتـهـا و دمـجـهـا فـى الاقـتـصـاد المـشـروع , شـمـلـت شـراء وحـدات عـقـاريـة (فـيـلات و مـكـاتـب إداريـة ) , تـأسـيـس شـركـات تجـاريـة , و شـراء سـيـارات فـارهـة , و إجـراء مـعـامـلات مـالـيـة بـنـكـيـة مـكـثـفـة.

محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي السابق مدير أعمال هيفاء وهبي السابق محاكمة محمد وزيري الفنانة هيفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تحميل أولياء الأمور تكاليف تجهيزات لجان الثانوية العامة؟|توضيح رسمي الآن

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

محمد مرزبان

أسرة محمد مرزبان ترتدي ملابس بيضاء لحظة تشييع الجثمان تنفيذا لوصيته

أرشيفي

انفجار طائرة سيسنا 680 سيتيشن لاتيتود أثناء وصولها إلى ولاية تكساس الأمريكية

ترشيحاتنا

محمد صلاح

أحمد جلال: منع الحكم السابق محمد صلاح عبد الفتاح من دخول نادي الترسانة وتحرير محضر بالواقعة

بيرناردو سيلفا

بعد انضمامه إللى ريال مدريد.. بيرناردو سيلفا في أرقام مذهلة.. صناعة المجد عبر 3 دوريات كبرى

مجدي عبدالغني وإمام عاشور

"بلجيكا على الله حكايتها".. تعليق ساخر من مجدي عبد الغني على هدف إمام عاشور

بالصور

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

جنازة محمد مرزبان
جنازة محمد مرزبان
جنازة محمد مرزبان

مكياج جريء.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم

أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم
أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم
أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم

علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم .. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة

علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة
علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة
علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد