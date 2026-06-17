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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخص إدعى حبس نجله دون وجه حق يكفر الدوار

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله أحد الأشخاص بقيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة بضبط نجله وتلفيق قضية سرقة مركبة "توك توك" له دون وجه حق.

 بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 4 أبريل الماضى تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار من (مالك محل - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (نجل الشاكى ، عامل) لإضرامهما النيران بالمحل ملكه الكائن بدائرة القسم لخلافات الجيرة ، وأمكن ضبط الثانى فى حينه وعرضه على النيابة العامة، وعقب ذلك صدر قرار من المحكمة المختصة بضبط وإحضار نجل الشاكى ، حيث تم إستهدافه عدة مرات وتبين عدم تواجده ، وبتاريخ 2 الجارى حضر المذكور جلسة محاكمته من تلقاء نفسه ، وحُكم عليه بالحبس 3 سنوات "تم التنفيذ".. كما تبين عدم صحة ضبط نجل الشاكى فى قضية سرقة مركبة "توك توك".

 وبمواجهة القائم على النشر أقر بنشره مقطع الفيديو عقب قيام بعض الأهالى بإخباره بذلك دون تحققه من صحته.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى كفر الدوار

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