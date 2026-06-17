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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادات غير مسبوقة لامتحانات الثانوية العامة بالغربية ورفع درجة الجاهزية القصوى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعدادًا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة.

وشدد على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة داخل اللجان وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء مستقرة ومنظمة. ووجه المحافظ بمراجعة جاهزية اللجان والتأكد من توافر الإضاءة الكافية والتهوية الجيدة وصلاحية المراوح، إلى جانب مراجعة الوصلات الكهربائية ووصلات مياه الشرب وطفايات الحريق حفاظًا على سلامة الطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات.

توجيهات محافظ الغربية 

كما شدد المحافظ على رفع جميع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان، وعدم السماح باستخدام مكبرات الصوت أو تواجد السيارات والتجمعات أمام مقار الامتحانات، مع تكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع تراكمات القمامة بصورة دورية. ووجه كذلك بإقامة مظلات أمام بوابات اللجان للتيسير على الطلاب وأفراد الأمن في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، إلى جانب تجهيز الاستراحات المخصصة للمراقبين المغتربين وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة بها لضمان راحتهم طوال فترة الامتحانات.

تحرك تنفيذي عاجل 

وفي إطار الاستعدادات الصحية والطبية، وجه محافظ الغربية برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية على مستوى المحافظة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، مع تواجد طبيب داخل كل لجنة ومراجعة تجهيزات الإسعافات الأولية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة. كما تم رفع درجة الاستعداد بقطاعي الإسعاف والحماية المدنية، مع تمركز سيارات الإسعاف والإطفاء بالقرب من اللجان للتدخل السريع حال الحاجة.

رفع كفاءة الخدمات 

وأشار المحافظ إلى أهمية ضمان استقرار المرافق والخدمات طوال فترة الامتحانات، حيث تم تكليف الجهات المختصة بإجراء الصيانة اللازمة لشبكات ومغذيات الكهرباء وتوفير مولدات بديلة باللجان للتعامل مع أي أعطال مفاجئة، إلى جانب تكثيف التواجد المروري بالشوارع المؤدية إلى اللجان ومتابعة انتظام حركة المواصلات والدفع بسيارات إضافية عند الحاجة. وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تعملان بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء وشركات المرافق على مدار الساعة، مع الإخطار الفوري بأي ملاحظات أو أحداث طارئة لضمان انتظام سير الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق الذي يحقق مصلحة الطلاب وأسرهم.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات امتحانات الثانوية العامة ردع مخالفين

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