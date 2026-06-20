إيران تغلق مضيق هرمز مجددا.. وتعليق قوي من أحمد موسى | بث مباشر

قدّم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت.

وعلق الإعلامي أحمد موسى، على إغلاق إيران لمضيق هرمز من جديد .

وقال أحمد موسى:" أمريكا قالت ان مضيق هرمز مفتوح ولم يتم غلقه والحكومة الإيرانية أكدت ضرورة إلزام أمريكا بالتعهدات بموجب مذكرة التفاهم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" ايران أكدت أن مضيق هرمز لن يعود كما كان ورئيس البرلمان الإيراني أكد أن إيران سوف تحصل رسوما مقابل خدمات تقدمها للسفن العابرة للمضيق".

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء؛ ويرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.