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مصر تحافظ على المنابر .. أحمد موسى : محمد مختار جمعة قطع رجال الإخوان من فوقها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تحافظ على المنابر .. أحمد موسى : محمد مختار جمعة قطع رجال الإخوان من فوقها

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الاخوان الإرهابيين التكفيريين في وقت ما كانوا يعتلون المنابر ويخطبون في الناس بفكرهم المسموم ولكن تم مواجهة ذلك.

أشاد خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، بوزير الأوقاف السابق محمد مختار جمعة الذي ظل في موقعه 11 عامًا ونحن شهود على ذلك حارب الفكر الإخواني المتطرف. 


وشدد الإعلامي أحمد موسى، أن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق قطع أرجل الإخوان من فوق المنابر، معلقاً: أقصد ما أعنيه بهذه الكلمات.

واستطرد أن الدولة تحافظ على المنابر والمساجد والوطن والمواطنين من خلال تأهيل الأئمة كما شاهدنا اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من الاكاديمية العسكرية المصرية.
 

موسى احمد موسى اخبار التوك شو مصر على مسئوليتي

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