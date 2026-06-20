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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: لازم يكون عندنا ثقة كبيرة في الطبيب المصري ومنظومة الصحة في مصر

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار النيابة العامة  بإحالة الطبيبة أمنية سويدان للمحاكمة  الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مستشفى الشاطبي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  لازم يكون عندنا ثقة كبيرة في الطبيب المصري ومنظومة الصحة في مصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"   لازم يكون عندنا ثقة كبيرة لمنظومة العلاج في مصر ولدينا أحسن أطباء في كافة التخصصات الطبية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" منذ أيام كنت بزور مريض ولاقيت داخل المستشفى مرضى من جنسيات مختلفة وهم حريصون على تلقي العلاج ففي مصر ".


وتابع الإعلامي احمد موسى :" الطبيب المصري متواجد في كل مكان حول العالم بسبب كفاءته المشهود بها عالميا". 


 

موسى احمد موسى اخبار التوك شو مصر على مسئوليتي

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