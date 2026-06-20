أحمد موسى عن انخفاض أسعار النفط: محدش عارف بكره هيبقى بكام

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحرس الثوري الإيراني أعلن منذ دقائق غلق مضيق هرمز، مردفًا: «إيران أغلقت مضيق هرمز بسبب خروقات إسرائيل وضرب جنوب لبنان، ولكن أمريكا طلعت بيان بتقول فيه أنه المضيق شغال وعدت منه سفن اليوم».



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مضيق هرمز لن يعود كما كان، قائلًا: «إيران قالت أنها لن تقدم خدمات مجانية في مضيق هرمز، إشمعنا اليوم الكلام دا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" دلوقتي أسعار البترول أقل من 80 دولار، ولكن محدش يعرف بكرا إيه السعر هيكون».

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" وإسرائيل عايزة تخلص على ايران باللي فيها ونائب الرئيس الأمريكي شن هجوما على إسرائيل وترامب اكد انه لولا تدخله لسحقت إسرائيل".