أحمد موسى بعد إحالة طبيبة مستشفى الشاطبي للمحاكمة: مفيش حد فوق القانون

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار النيابة العامة بإحالة الطبيبة أمنية سويدان للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مستشفى الشاطبي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النيابة العامة تابعت ما تردد من أنباء تفيد بوقوع تجاوزات أخلاقية ترتقي إلى جرائم قانونية في مستشفى الشاطبي ".



وتابع أحمد موسى :" مفيش حد فوق القانون في مصر والقانون فوق الجميع ".

وأكمل :"النيابة العامة في قالت في بيان أنها تلقت بلاغًا من مدير الشئون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، واستمعت إلى أقواله، فشهد بعدم تلقي أية بلاغات من المرضى بشأن وقوع تجاوزات بحقهن أثناء مباشرة الإجراءات الطبية بالمستشفى".

وتابع :" استمعت النيابة العامة إلى أقوال مُجري الفحص الفني للحساب الإلكتروني الناشر، الذي تمكن من تحديد المتهمة ناشرة الخبر المتداول، وواستجوبت النيابة العامة المتهمة، أقرت بأنها مالكة الحساب الإلكتروني الناشر، ومدونة المنشور محل التحقيق، وأنها تخرجت في كلية الطب، وكُلِّفت بأداء فترة الممارسة بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، وقضت شهرين بقسم النساء والتوليد؛ حيث شاهدت بعض الإجراءات الطبية التي تُجرى للمرضى، ولقلة خبرتها وحداثة عهدها بالممارسة الطبية، ظنت أنها إجراءات خارجة عن المألوف، وعما يُرخَّص للطبيب في إجرائه".

