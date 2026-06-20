أحمد موسى: إسرائيل عايزة تخلص على ايران باللي فيها.. وتل أبيب من غير واشنطن مش موجودة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن نائب الرئيس الأمريكي يترك نحو سويسرا لحضور المفاوضات مع ايران.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من الوارد ان ايران تعمل ازمة في مسار المفاوضات ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" وإسرائيل عايزة تخلص على ايران باللي فيها ونائب الرئيس الأمريكي شن هجوما على إسرائيل وترامب اكد انه لولا تدخله لسحقت إسرائيل".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" إسرائيل من غير أمريكا مش موجودة".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" ترامب عايز تفاهمات مع ايران قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة ".

