أحمد موسى: مفيش حد بيتكلم عن غزة..و مصر الدولة الوحيدة اللي بتقدم الدعم للقطاع

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مصر الدولة الوحيدة التي تدعم غزة، مردفًا: «مفيش حد بيتكلم عن غزة، مصر اللي بتقدم الدعم الكامل لغزة، مفيش كيلو أرز بيروح لغزة أحنا الدولة اللي بتدعم غزة».



وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن إعمار غزة يحتاج إلى ما يقرب 80 مليار دولار، ولكن عمالين يتكلموا عن دعم إيران بـ300 مليار دولار، ومحدش فكر قال إننا ندعم غزة بدولار حتى.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، :" أمريكا قالت ان مضيق هرمز مفتوح ولم يتم غلقه والحكومة الإيرانية اكدت ضرورة الزام أمريكا بالتعهدات بموجب مذكرة التفاهم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" ايران اكدت ان مضيق هرمز لن يعود كما كان ورئيس البرلمان الإيراني اكد ان ايران سوف تحصل رسوما مقابل خدمات تقدمها للسفن العابرة للمضيق".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أسعار برميل البترول الان اقل من ٨٠ دولار لكن محدش يعلم الأسعار هتوصل لايه الفترة المقبلة".

