50 سنة إبداع وتألق.. أحمد موسى: محمد منير صوت مصر الحقيقي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المطرب محمد منير هو صوت مصر الحقيقي .



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"منذ أيام كنت في زيارة لمحمد منير ومحمد منير ٥٠ سنة إبداع وتألق وبيغني لبلده ولشعب مصر وللإنسان والوطن ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"محمد منير صوته يحمل هموم مصر وفي كل مناسبة وطنية نجد محمد منير ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"أجيال ورا أجيال بتسمع محمد منير وإحنا قعدنا مع محمد منير في بيته ساعات ورأينا محبة وترحاب وضيافة ومنزله كله بهجة وبيحكي حكاوي كثير ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"حكايات محمد منير لا تنتهي عن أم كلثوم وعبد الوهاب وشادية وبيت محمد منير كله أغاني ومحمد منير سمعنا أغاني ليه منزلتش".