أبو العينين: مصر أنشات 20 ألف كيلو طرق.. وتطوير هائل بالمواني

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن الاتحاد الأوروبي وضع ميثاق جديد وضع خارطة طريق للتعامل بين دول الشمال والجنوب.



وقال أبو العينين في كلمته في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر شهدت تطور هائل في البنية التحتية الخاصة بها ".

وتابع أبو العينين :" مصر قامت بتنفيذ العديد من التشريعات التي تحفز الاستثمار كما قامت بتوسيع قناة السويس لاستيعاب كميات أكبر من حركة التجارة الدولية".

وأكمل ابو العينين :" مصر أنشات أكثر من 20 ألف كيلو طرق من اجل نقل البضائع "، مضيفا:" هناك تطوير هائل في البنية الأساسية داخل المواني المصرية ".

وتابع أبو العينين :" مصر تعمل على ان تكون مركز للتجارة الدولية سواء في ميناء السخنة او الإسكندرية او دمياط "، مضيفا:" مصر انشات 50 مدينة صناعية جديدة خلال الـ 10 سنوات الماضية".

