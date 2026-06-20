أبو العينين: العالم اليوم يعاد هندسته الاقتصادية والتحديات تتصاعد والإقليم في قلب الأزمة

وجه النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي، الشكر والتقدير إلى المملكة المغربية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا على تنظيم منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي .

وقال أبو العينين في كلمته في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" العالم اليوم يعاد هندسته الاقتصادية والتحديات تتصاعد والإقليم في قلب الأزمة".



وتابع أبو العينين :" التحديات العالمية تتجمع اليوم في الشرق الأوسط وأنتهز هذه الفرصة أن أرحب بالاتفاق الذي حدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ".



وأكمل ابو العينين :" ندعو الله ان يكون اتفاق الولايات المتحدة وأيران بادرة أمل وخير وسلام لأمن المنطقة بأسرها ".



وتابع أبو العينين :" أحيي كل من ساهم في إحلال السلام في الشرق الأوسط ".

