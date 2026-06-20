أبو العينين: السياحة المصرية بخير.. ونقترب من حلم 30 مليون سائح سنويا

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن السياحة المصرية بخير، ونقترب من حلم 30 مليون سائح سنويًا.

وقال أبو العينين، في كلمته في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "نتعاون مع أوروبا في صناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة الطاقات الشمسية، والصناعات الإلكترونية والبرمجيات، وصناعات البترول الكيميائية".

وأضاف أبو العينين: "مشاكل التمويل أزمة يجب أن نجد لها حلا، ونضع لها أسسا جديدة في التمويل"، مضيفا: "يجب أن نحتفي بكل إمكانيات الصناعات، وقيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة".

وأكمل أبو العينين: "الحقيقة موضوع الذكاء الاصطناعي هو تحد كبير لنا جميعا، فهو لغة العصر الحديث".

ولفت أبو العينين إلى أن: "مصر تعمل على أن تكون مركزا للتجارة الدولية، سواء في ميناء السخنة أو الإسكندرية أو دمياط".