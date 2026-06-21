برلماني: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة «خطوة ذكية» لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول الصناعية

ثمّن النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، ما أعلنه وزير الصناعة بشأن إطلاق منصة إلكترونية لحصر المصانع المتعثرة والعمل على إعادة دمجها في العملية الإنتاجية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس رؤية واضحة لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتنمية.

وقال نصر الله، في تصريح صحفي اليوم، إن إعادة إحياء المصانع المتوقفة تُعد من أسرع وأقل المسارات تكلفة لزيادة الإنتاج الصناعي، نظرًا لامتلاك هذه المنشآت بنية تحتية وتجهيزات جاهزة يمكن إعادة تشغيلها خلال فترة زمنية قصيرة، مقارنة بإنشاء مصانع جديدة من الصفر، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا سريعًا ويرفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة.

وأضاف أن توجه وزارة الصناعة نحو الربط بين المستثمرين وأصحاب المصانع المتعثرة يمثل نموذجًا عمليًا لتشجيع الشراكات الاستثمارية، ويسهم في جذب رؤوس أموال جديدة إلى القطاع الصناعي، فضلًا عن الحفاظ على العمالة المدربة والخبرات المتراكمة داخل تلك المنشآت.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تطوير مركز تحديث الصناعة وتوسيع نطاق خدماته يعكس إدراك الدولة لأهمية التكنولوجيا الحديثة في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأشار نائب الشرقية إلى أن دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في المصانع المصرية سيفتح آفاقًا واسعة أمام المنتج المحلي، ويعزز فرصه في النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وشدد النائب سامي نصر الله على أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو بناء قطاع صناعي متطور وأكثر قدرة على مواجهة التحديات، مؤكدًا أن نجاح خطط التنمية الصناعية سينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز مسار التنمية الشاملة في مختلف المحافظات.