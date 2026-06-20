قوى عاملة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الثلاثاء

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعها الثلاثاء المقبل لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة بثينة أبو زيد عضو مجلس النواب بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وتقدمت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، في أبريل الماضي بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل عدد من منشآت القطاع الخاص، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تنفيذ القانون وحماية حقوق العاملين.

وأكدت “ أبو زيد” في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور يمثل مخالفة صريحة للتشريعات المنظمة لسوق العمل، ويؤثر بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للعاملين وأسرهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.



وأشارت عضو البرلمان إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يعد أحد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للعمال، فضلًا عن دوره في تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.