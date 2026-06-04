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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قبل تطبيق زيادات يوليو.. ضوابط وموعد رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

المرتبات
المرتبات
عبد الرحمن سرحان

مع اقتراب موعد تطبيق الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو 2026، تتزايد تساؤلات ملايين العاملين بالقطاع الخاص حول مصير الحد الأدنى للأجور، وما إذا كانت هناك زيادة جديدة مرتقبة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الصلاحيات التي منحها قانون العمل الجديد للمجلس القومي للأجور في تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية.

وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد، الذي منح المجلس القومي للأجور دورًا أوسع في رسم السياسات الخاصة بالأجور على مستوى الجمهورية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الاستثمار والإنتاج.

 

من يحدد الحد الأدنى للأجور؟

حسم قانون العمل الجديد هذه المسألة بشكل واضح، حيث نصت المادة (102) على أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي.

وألزمت المادة المجلس عند تحديد الحد الأدنى للأجور بمراعاة احتياجات العمال وأسرهم، وتكاليف المعيشة والتغيرات الاقتصادية، مع تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل وضمان زيادة الإنتاج.

كما منحت المادة ذاتها المجلس سلطة تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، على ألا تقل عن النسبة المقررة قانونًا، إلى جانب وضع القواعد المنظمة لصرفها.

 

صلاحيات جديدة للمجلس القومي للأجور

ولم تقتصر اختصاصات المجلس على تحديد الحد الأدنى للأجور فقط، بل شملت أيضًا النظر في طلبات أصحاب الأعمال الخاصة بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية في حال وجود ظروف اقتصادية طارئة.

كما يتولى المجلس وضع الضوابط والمعايير التي يتم على أساسها قبول أو رفض هذه الطلبات، مع إخطار الجهات والوزارات المختصة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.

ويعكس ذلك توجهًا نحو إيجاد آلية مؤسسية تضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق العمال ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمنشآت المختلفة.

 

هل توجد زيادة جديدة مرتقبة؟

حتى الآن لم يصدر قرار رسمي جديد بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، إذ لا تزال القيمة المعمول بها حاليًا تبلغ 7000 جنيه شهريًا.

إلا أن مراقبين يتوقعون أن يعيد المجلس القومي للأجور النظر في الحد الأدنى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تطبيق زيادات الأجور المقررة للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو 2026، وما يصاحبها من مطالبات بمواكبة القطاع الخاص لهذه الزيادات.

 

متى يمكن إعلان الزيادة؟

بحسب القانون، فإن أي زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تتطلب قرارًا من المجلس القومي للأجور بعد دراسة الأوضاع الاقتصادية ومستويات الأسعار وتكاليف المعيشة.

ومن ثم فإن الإعلان عن أي زيادة جديدة يظل مرتبطًا بانعقاد المجلس وإصدار قراراته الرسمية، والتي تكون ملزمة للمنشآت الخاضعة لأحكام القانون.

 

العلاوة الدورية في قانون العمل الجديد

ومن أبرز النقاط التي ركز عليها قانون العمل الجديد أيضًا تنظيم ملف العلاوة الدورية السنوية، حيث ألزم المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى لهذه العلاوة بما لا يقل عن النسبة المقررة قانونًا.

كما وضع القانون إطارًا واضحًا للتعامل مع طلبات أصحاب الأعمال الراغبين في التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة، من خلال ضوابط محددة تضمن عدم المساس بحقوق العمال إلا في الحالات التي تقتضيها ظروف اقتصادية استثنائية.

 

ترقب في القطاع الخاص

ومع اقتراب يوليو 2026، يترقب العاملون بالقطاع الخاص القرارات التي قد تصدر عن المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية، خاصة أن قانون العمل الجديد منح المجلس صلاحيات واسعة في هذا الملف، بما يجعله المسؤول الأول عن تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين وضمان استقرار بيئة الاستثمار والإنتاج.

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