عمرو أديب: الأهلي ماشي زي الفل.. والنائب محمد مجاهد يتوقع 10 مليارات جنيه للزمالك خلال 5 سنوات

أشاد عمرو أديب بقدرات الأندية المصرية في إدارة مشروعاتها، مؤكدًا أن بعض التجارب الناجحة مثل النادي الأهلي تعكس نجاحًا إداريًا واستثماريًا واضحًا، داعيًا إلى الاستفادة من هذه النماذج في تطوير الأندية الأخرى.

وخلال الحوار مع مجلس إدارة نادي الزمالك، أكد محمد مجاهد أن المشروع الاستثماري للأرض الجديدة لنادي الزمالك يمثل فرصة اقتصادية كبيرة للنادي خلال السنوات المقبلة.

وأوضح مجاهد أن العوائد المالية المتوقعة من المشروع قد تتجاوز 10 مليارات جنيه خلال 5 سنوات، في حال الالتزام بالخطة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن البرنامج المعتمد يتضمن التوسع في نظام العضويات بما يحقق تدفقات مالية مستمرة للنادي.

وأكد أن المشروع يمثل “طوق نجاة” لنادي الزمالك من أزماته المالية، موضحًا أن نجاحه يعتمد على حسن استغلال الأرض وتفعيل الاستثمارات بالشكل الأمثل خلال الفترة القادمة.