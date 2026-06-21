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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد صلاح الدين يفجّر مفاجأة: الأهلي عاش موسمًا كارثيًا رغم النجوم.. والصفقات لا تصنع البطولات

وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين
رباب الهواري

أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، أن الموسم الماضي للفريق كان من أصعب المواسم، مشيرًا إلى أن ما حدث يحمل رسالة مهمة تؤكد أن كرة القدم لا تعتمد فقط على قوة الأسماء أو قيمة التعاقدات، وإنما يظل التوفيق عاملًا أساسيًا في تحقيق النجاحات.

وخلال تصريحات تلفزيونية، وصف وليد صلاح الدين الموسم الماضي للأهلي بأنه «موسم كارثي»، موضحًا أن الفريق تعرض لسوء توفيق غير طبيعي في العديد من المباريات، وهو ما انعكس على النتائج رغم امتلاك النادي مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الإمكانيات العالية.

وأضاف أن كرة القدم لا تسير دائمًا وفق الحسابات النظرية، فوجود أفضل اللاعبين أو إبرام أكبر الصفقات لا يضمن التتويج بالبطولات، لأن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا مؤثرًا داخل الملعب.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن ما حدث يمثل، من وجهة نظره، رسالة واضحة بأن النجاح لا يرتبط فقط بالأسماء الكبيرة أو العقود المرتفعة، بل يحتاج أيضًا إلى التوفيق والعمل الجماعي والاستقرار داخل الفريق.

وأشار إلى أن جميع الفرق، مهما بلغت قوتها، قد تمر بفترات صعبة، وهو أمر طبيعي في كرة القدم، مؤكدًا أن التعامل الصحيح مع الأزمات هو ما يصنع الفارق بين الفرق الكبرى وغيرها.

واختتم وليد صلاح الدين تصريحاته بالتأكيد على أن التوفيق يظل عنصرًا حاسمًا في كرة القدم، قائلًا إن امتلاك أفضل العناصر لا يكفي وحده لتحقيق البطولات، لأن النجاح في النهاية يرتبط بالاجتهاد والأداء داخل الملعب، إلى جانب التوفيق الذي يبقى عاملًا أساسيًا في حسم المنافسات.

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