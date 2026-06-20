خالد الغندور يكشف عن الجهاز الفني لـ الحسين عموته مع الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن ملامح الجهاز الفني المعاون للمدرب المغربي الحسين عموتة في الأهلي، والذي من المنتظر أن يتولى قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن الجهاز الفني سيضم هشام الزاهد في منصب المدرب المساعد، فيما تم الاستقرار على الهولندي جوي بوتفير لتولي مهمة تدريب حراس المرمى، بالإضافة إلى البرازيلي جواو ريناتو الذي سيشغل منصب مخطط الأحمال البدنية داخل الفريق.

وأضاف، أن إدارة الأهلي تجري في الوقت الحالي مفاوضات مع المغربي كريم الإدريسي من أجل الانضمام للجهاز الفني في منصب محلل الأداء، حيث لا تزال المفاوضات جارية لحسم الاتفاق النهائي على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.