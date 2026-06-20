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أشرف قاسم: أجواء كأس العالم الحقيقية لم تبدأ بعد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف قاسم: أجواء كأس العالم الحقيقية لم تبدأ بعد

منتخب مصر
منتخب مصر
حسام الحارتي

أكد أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النسخة الحالية من كأس العالم لم تدخل بعد في أجوائها الحقيقية رغم انطلاق المنافسات، مشيرًا إلى أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة؛ أثرت على المستوى الفني في الأدوار الأولى.

وقال قاسم، خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة “MBC مصر 2”، إن الجماهير لم تشعر حتى الآن بقوة البطولة بالشكل المعتاد، موضحًا أن الأدوار الإقصائية المتقدمة ستكون البداية الفعلية للمونديال. 

وأضاف: "ما زلنا لم ندخل أجواء كأس العالم الحقيقية، وأعتقد أننا سنشاهد النسخة الحقيقية من البطولة بداية من الدور ربع النهائي، وليس من دور الـ 32 أو الـ 16".

وأشار إلى أن إقامة المباريات في ساعات الفجر؛ تمثل معاناة كبيرة للجماهير العربية والمصرية الراغبة في متابعة البطولة بشكل مستمر.

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