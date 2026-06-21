النيابة تتحرّك في 3 قضايا أثارت الرأي العام .. تفاصيل صادمة وتحذيرات عاجلة | فيديو

استعرض مدير تحرير جريدة «المصري اليوم»، يسري البدري، عددًا من القضايا والحوادث التي شهدت تفاعلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، موضحًا تفاصيل عدد من الوقائع التي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها.

وتناول واقعة حادث منطقة المعادي، التي ظهرت عبر مقطع فيديو متداول لسيدة تقود سيارة اصطدمت بعدد من السيارات والمواطنين، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة أخرى. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمة، التي أكدت خلال التحقيقات أنها فقدت السيطرة على عجلة القيادة، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على السيارة وإجراء فحص فني لها، ووجهت إليها اتهامات بالقتل والإصابة الخطأ.

كما تطرق إلى حادث آخر على طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، الذي شهد تصادمًا بين دراجات نارية وسيارة، وأسفر عن وفاة أحد المصابين بعد نقله إلى المستشفى، حيث جرى تعديل القيد والوصف القانوني للواقعة إلى القتل الخطأ، مع استمرار التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، تناول قضية مستشفى الشاطبي بالإسكندرية، حيث أمرت النيابة العامة بإحالة طبيبة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بادعاءات حول وجود تجاوزات داخل المستشفى. وأكدت النيابة، وفقًا لما ورد في التحقيقات، عدم صحة هذه الادعاءات، وعدم وجود أي بلاغات رسمية من المرضى بشأن تلك الوقائع.

واختتمت النيابة رسائلها بالتأكيد على أهمية تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرةً من الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة، لما قد تسببه من إثارة الفزع وتكدير الأمن العام. كما شددت على أن الحق في إبداء الرأي مكفول في إطار القانون، وأن نشر الأخبار الكاذبة يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.