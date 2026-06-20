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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل موقعة النرويج.. أزمات تضرب منتخب السنغال في كأس العالم 2026

منتخب السنغال
منتخب السنغال
منتصر الرفاعي

يعيش المنتخب السنغالي حالة من الارتباك داخل معسكره في الولايات المتحدة قبل المواجهة المرتقبة أمام النرويج المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب السنغال قد استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام فرنسا بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة.

مدرب بلا عقد أو راتب

وكشفت صحيفة "Sport News Africa" أن بابي ثياو، المدير الفني للمنتخب السنغالي لا يزال يعمل من دون عقد رسمي حتى الآن كما لم يحصل على راتبه منذ عدة أشهر، في أزمة إدارية أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط الرياضية السنغالية.

غضب داخل صفوف اللاعبين

وأشارت التقارير إلى وجود حالة من الاستياء بين عدد من لاعبي منتخب “أسود التيرانجا” بسبب ظروف الإقامة خلال منافسات كأس العالم وهو ما تسبب في زيادة حالة التوتر داخل المعسكر.

كما لم يحصل اللاعبون حتى الآن على مكافآت التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالإضافة إلى مكافآت التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 الأمر الذي زاد من حالة الغضب داخل الفريق.

أزمات لوجستية داخل البعثة

وأثارت بعض القرارات الإدارية المتعلقة بالبعثة العديد من التساؤلات من بينها استبعاد رئيس الطهاة الخاص بالمنتخب من الوفد المسافر إلى الولايات المتحدة وهو ما انعكس على الجوانب التنظيمية داخل المعسكر.

ولم تتوقف الأزمات عند هذا الحد، إذ اضطر بعض اللاعبين إلى طلب الطعام من خارج الفندق، بسبب عدم رضاهم عن جودة الوجبات المقدمة داخل مقر الإقامة.

تحديات خارج الملعب

وتعكس هذه الأزمات حجم التحديات التي يواجهها المنتخب السنغالي خارج المستطيل الأخضر، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى استعادة توازنه سريعا من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور التالي من كأس العالم.

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