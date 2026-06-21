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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«أونداف» يُعادل ميسي في صدارة هدافي كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
رباب الهواري

اشتعل الصراع مبكرًا على لقب هداف بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح مهاجم منتخب ألمانيا دينيز أونداف في معادلة رصيد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الأهداف، ليشترك الثنائي في صدارة ترتيب الهدافين برفقة الكندي جوناثان ديفيد، بعدما سجل كل منهم ثلاثة أهداف عقب انتهاء الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات.

وقدم أونداف انطلاقة استثنائية في البطولة، بعدما واصل تألقه التهديفي ليسهم بشكل مباشر في نتائج منتخب بلاده، مؤكداً أنه أحد أبرز نجوم النسخة الحالية. ولم يقتصر تأثيره على التسجيل فقط، بل لعب دورًا حاسمًا في صناعة الفرص والأهداف، ليصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا خلال أول جولتين.

وحقق المهاجم الألماني رقمًا مميزًا، بعدما أصبح أول لاعب يساهم في خمسة أهداف خلال أول مباراتين له في تاريخ كأس العالم، بتسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين، وهو الإنجاز الذي تحقق للمرة الأولى منذ ما قدمه الفرنسي كريم بنزيما في نسخة عام 2014.

كما واصل أونداف كتابة الأرقام القياسية، بعدما عادل الرقم التاريخي للكاميروني روجيه ميلا من حيث المساهمات التهديفية كلاعب بديل في نسخة واحدة من كأس العالم، بعدما وصل إلى خمس مساهمات، متجاوزًا ما حققه الألماني أندريه شورله في نسخة 2014، عندما ساهم في أربعة أهداف.

وفي المقابل، لا يزال السباق مفتوحًا مع وجود عدد من أبرز نجوم العالم في دائرة المنافسة، إذ يطارد مجموعة من اللاعبين أصحاب المركز الثاني برصيد هدفين لكل منهم، وفي مقدمتهم الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إيرلينج هالاند، والإنجليزي هاري كين، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والهولندي كودي جاكبو، إلى جانب المغربي إسماعيل الصيباري، وهو ما يزيد من سخونة المنافسة مع استمرار مباريات البطولة.

ترتيب هدافي كأس العالم 2026

* دينيز أونداف (ألمانيا): 3 أهداف.
* ليونيل ميسي (الأرجنتين): 3 أهداف.
* جوناثان ديفيد (كندا): 3 أهداف.
* كودي جاكبو (هولندا): هدفان.
* كيليان مبابي (فرنسا): هدفان.
* إيرلينج هالاند (النرويج): هدفان.
* هاري كين (إنجلترا): هدفان.
* إسماعيل الصيباري (المغرب): هدفان.
* فينيسيوس جونيور (البرازيل): هدفان

كأس العالم اخبار الرياضة هارى كين ميسي

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