التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإكوادور ضد كوراساو في كأس العالم 2026

انتهى الشوط الأول من مواجهة منتخبي الإكوادور وكوراساو بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين على ملعب كانساس سيتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2026.

وجاءت أحداث الشوط الأول متوازنة إلى حد كبير، حيث تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، مع محاولات هجومية من الجانبين بحثًا عن هدف التقدم، إلا أن التنظيم الدفاعي الجيد وتألق حراس المرمى حالا دون هز الشباك، لينتهي النصف الأول من المباراة بنتيجة التعادل السلبي.

ودخل منتخب الإكوادور المباراة بتشكيل ضم هرنان جالينديز في حراسة المرمى، وأمامه كل من آلان فرانكو، بيرو هينكابي، ويليان باتشو، وبيرفيس إستوبينان في خط الدفاع، بينما تواجد في خط الوسط ألان ألكيفار، ومويسيس كايسيدو، وبيدرو فيتي، وقاد الهجوم الثلاثي جونزالو بلاتا، وإينر فالنسيا، وكيفن بوباه.

في المقابل، بدأ منتخب كوراساو اللقاء بتشكيل مكون من روم في حراسة المرمى، وأمامه غاري، وفونفيل، وبرينيت، وأوبيسبو في الخط الخلفي، بينما ضم خط الوسط فلورانوس، وكومينينسيا، وجونيو باكونا، ولياندرو باكونا، مع الاعتماد على تشونج ولوكاديا في الخط الأمامي.

وشهدت الدقائق الأولى حذرًا واضحًا من المنتخبين، قبل أن ترتفع وتيرة المباراة تدريجيًا مع تبادل الهجمات، حيث حاول منتخب الإكوادور استغلال سرعة لاعبيه على الأطراف، بينما اعتمد منتخب كوراساو على الهجمات المرتدة والكرات الطويلة للوصول إلى مرمى منافسه.

ويترقب عشاق كرة القدم انطلاق الشوط الثاني، في ظل رغبة المنتخبين في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة أن نتيجة المباراة قد تلعب دورًا مهمًا في تحديد ملامح المنافسة على بطاقات التأهل إلى الدور التالي من البطولة، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي الذي أبقى كل الاحتمالات مفتوحة قبل الدقائق الحاسمة من اللقاء.