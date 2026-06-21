الفراعنة أذهلونا.. محمد بركات: منتخب مصر كان على بُعد خطوة من إسقاط بلجيكا

أكد محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن منتخب مصر كان قريبًا للغاية من تحقيق فوز تاريخي على بلجيكا في الجولة الماضية من كأس العالم 2026.

وأشار بركات، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إلى أن الأداء الذي قدمه لاعبو المنتخب منح الجماهير المصرية حالة من التفاؤل والثقة، خاصة أن الفريق كان قاب قوسين أو أدنى من حصد النقاط الثلاث كاملة.

وقال بركات: «لم نكن نصدق أنفسنا من المستوى الذي ظهر به المنتخب أمام بلجيكا، ولو تحقق الفوز لكان المنتخب يملك الآن ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالبطولة».

وأضاف أن التعادل أمام أحد أقوى منتخبات العالم يظل نتيجة إيجابية، لكنه شدد على ضرورة استثمار هذا الأداء والبناء عليه خلال المواجهات المقبلة، بداية من لقاء نيوزيلندا.