تجديد حبس سيدة تمارس أعمال البلطجة في المقطم

الأحد 21/يونيو/2026 - 09:54 ص 6/21/2026 9:54:26 AM

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس سيدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهما بممارسة أعمال البلطجة وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

تفاصيل القضية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بممارسة أعمال البلطجة وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بالمنشور (عاملة بمحل جلود– مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم) وضبط بحوزتها (الأسلحة البيضاء الظاهرة بالصورة)، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه منذ ثلاثة أشهر ونشرها بموقع التواصل الإجتماعى فى إطار الإستعراض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.