ماذا يحدث للشمس اليوم؟.. تفاصيل ظاهرة فلكية تعلن بداية صيف 2026 من اليوم

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، أن مصر تشهد اليوم الأحد 21 يونيو 2026 البداية الفلكية والرسمية لفصل الصيف، والذي يستمر لأكثر من 93 يومًا، موضحًا أن الموسم الجديد يبدأ بأجواء مستقرة نسبيًا، قبل أن تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

الانقلاب الصيفي يعلن بدء فصل الصيف

وأوضح “فهيم” أن اليوم يتزامن مع ظاهرة الانقلاب الصيفي، حيث تتعامد أشعة الشمس بشكل كامل على مدار السرطان جنوب مدينة أسوان، وهو الحدث الفلكي الذي يمثل بداية فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وأشار إلى أن هذا اليوم يعد أطول نهار في العام، إذ تبلغ ساعات النهار نحو 14 ساعة و4 دقائق، مقابل أقصر فترة ليل لا تتجاوز 10 ساعات تقريبًا، نتيجة وصول الشمس إلى أقصى ارتفاع لها شمالًا خلال العام.

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن لحظة الانقلاب الصيفي تحل عندما تصل الشمس إلى أقصى نقطة شمالية لها فوق مدار السرطان عند دائرة عرض 23.5 درجة شمال خط الاستواء، وهو ما يؤدي إلى زيادة ساعات سطوع الشمس في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بينما يشهد النصف الجنوبي أقصر نهار وأطول ليل خلال العام.

صيف هادئ في البداية.. و«بؤونة» يرفع الحرارة

وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن الأيام الأولى من فصل الصيف ستشهد حالة من الاستقرار النسبي، إلا أن الأجواء الحارة ستبدأ في التصاعد تدريجيًا مع التقدم في الموسم، خاصة مع دخول شهر «بؤونة» المعروف تاريخيًا بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإحساس بالصهد الحراري.

وأكد أن ارتفاع الطاقة الحرارية المصاحبة لأشعة الشمس خلال هذه الفترة يؤدي إلى زيادة الإحساس بالحرارة، حتى في حال عدم تسجيل قفزات كبيرة في درجات الحرارة المعلنة.

«بؤونة وأبيب ومسرى».. أشهر الصيف الأكثر سخونة

وأشار فهيم إلى أن فصل الصيف يضم ثلاثة أشهر تعد من أكثر فترات العام حرارة، وهي «بؤونة وأبيب ومسرى»، لافتًا إلى أن شهر «أبيب» يمثل ذروة الموسم الحار، ويشتهر بارتفاع درجات الحرارة بصورة ملحوظة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة سواء للمواطنين أو للقطاع الزراعي.

وأوضح أن هذه الفترة تحتاج إلى إدارة دقيقة للعمليات الزراعية، خاصة فيما يتعلق بمواعيد الري والتسميد ومواجهة الإجهاد الحراري الذي قد تتعرض له المحاصيل المختلفة.

توصيات مهمة للمواطنين لمواجهة الحر

وشدد فهيم على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الظهيرة، لما لها من تأثيرات سلبية على صحة الإنسان، مؤكدًا أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الأيام شديدة الحرارة.

كما أوصى بالإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم لتعويض الفاقد الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التعرق، مع ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة، واستخدام القبعات أو أغطية الرأس أثناء التواجد في الأماكن المفتوحة.

نصائح للمزارعين مع بداية الموسم الصيفي

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن بداية فصل الصيف تمثل نقطة انطلاق جديدة في التعامل مع المحاصيل الزراعية المختلفة، مشددًا على أهمية متابعة التوصيات الفنية والإرشادية الصادرة عن الجهات المختصة لتقليل تأثير الإجهاد الحراري على النباتات وزيادة كفاءة الإنتاج.

وأضاف أن التغيرات المناخية المتسارعة تجعل من الضروري متابعة النشرات المناخية والإنذارات المبكرة بصورة مستمرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

الأرصاد: درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن بداية فصل الصيف هذا العام لن تشهد موجات شديدة الحرارة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تسجل معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تدور حول 33 درجة مئوية، بينما ترتفع تدريجيًا نسب الرطوبة خلال شهري يوليو وأغسطس، وهو ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية مقارنة بالقيم المسجلة.

وأضافت أن المناطق الساحلية تعد الأكثر تأثرًا بارتفاع نسب الرطوبة، والتي قد تتجاوز 95% خلال ذروة فصل الصيف، في حين يسود طقس حار على أغلب أنحاء الجمهورية نهارًا، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان.

ظاهرة فلكية سنوية تعكس دقة حركة الأرض

ويعد الانقلاب الصيفي أحد أبرز الظواهر الفلكية السنوية التي تعكس دقة حركة الأرض حول الشمس، كما يوضح العلاقة الوثيقة بين الظواهر الكونية وتعاقب الفصول على كوكب الأرض، حيث يمثل البداية الرسمية لفصل الصيف الذي يستمر هذا العام نحو 93 يومًا و15 ساعة قبل حلول فصل الخريف في سبتمبر المقبل.