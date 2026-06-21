أحمد حسن: الزمالك لم يطلب إنهاء أزمة زيزو وديًا

كشف الإعلامي أحمد حسن حقيقة ما تردد بشأن اتجاه نادي الزمالك إلى تسوية أزمته مع أحمد سيد زيزو وديًا، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة إلى اتحاد الكرة.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " مصدر داخل الزمالك: لم نطلب الحل الودي مع أحمد زيزو في شكوى اتحاد الكرة

وفي سياق اخر نفى وكيل اللاعبين نادر شوقي ما يتردد بشأن حصول أحمد سيد "زيزو" على أعلى راتب داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.

وقال نادر شوقي، خلال استضافته في «بودكاست الحوار كبير»: «مين اللي قال إن زيزو بياخد أعلى مرتب في الأهلي؟، أقسم لك بالله وأبصم بالعشرة إن زيزو مش بياخد أعلى مرتب في الأهلي».

وأضاف أن اسم زيزو يتصدر دائمًا النقاشات الجماهيرية والإعلامية، موضحًا: «الناس ماسكة زيزو عشان هو مادة لذيذة، وكمان لأن موسم الأهلي مكنش أحسن حاجة، فكل الكلام بيتوجه له».

وتأتي تصريحات نادر شوقي؛ في ظل الجدل الدائر خلال الفترة الأخيرة بشأن رواتب لاعبي الأهلي، خاصة بعد انضمام زيزو إلى صفوف الفريق، وما أثير حول قيمة عقده مقارنة بباقي نجوم الفريق

