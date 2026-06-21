الموقف يزداد تعقيدًا.. خالد طلعت يكشف تطورات صادمة في إيقاف قيد الزمالك

أكد الناقد الرياضي خالد طلعت أن نادي الزمالك يمر بمرحلة حرجة بسبب استمرار أزمات إيقاف القيد، مشيرًا إلى أن موقف النادي أصبح أكثر تعقيدًا مع اقتراب الموعد المحدد لقيد اللاعبين للمشاركة في البطولات الأفريقية.

الزمالك

وكتب خالد طلعت، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن الزمالك كان يواجه 18 قضية إيقاف قيد، وتمكن خلال الفترة الماضية من إنهاء 3 قضايا فقط بشكل رسمي، إلا أن النادي تعرض في المقابل لـ3 قضايا جديدة، ليعود إجمالي القضايا مرة أخرى إلى 18.

وأوضح أن القضايا التي جرى حلها كانت تتعلق بمبالغ مالية محدودة، بينما القضايا الجديدة تتضمن مستحقات أكبر، ما يزيد من صعوبة الموقف المالي للنادي.

وأضاف أن الزمالك لم يتبق أمامه سوى 9 أيام تقريبًا لحل نحو 12 قضية تعود إلى ما قبل 31 مارس، حتى يتمكن من استيفاء شروط المشاركة في البطولات الأفريقية، معتبرًا أن تحقيق ذلك خلال الفترة المتبقية يبدو "شبه مستحيل".

وأشار طلعت إلى وجود أنباء متداولة عن إمكانية قيام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتمديد المهلة حتى 25 يوليو، وهو ما قد يمنح الزمالك فرصة إضافية لتسوية ملفاته، خاصة مع توقعات بدخول موارد مالية جديدة للنادي بعد الحصول على أرض أكتوبر الجديدة.