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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 32 في كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
إسلام مقلد

بدأت خريطة الدور الإقصائي الأول في بطولة كأس العالم 2026 في الظهور بشكل واضح، مع اقتراب انتهاء منافسات دور المجموعات، بعدما نجحت عدة منتخبات في ضمان التأهل إلى دور الـ32، بينما ودعت منتخبات أخرى البطولة مبكرًا عقب فقدان فرصها في المنافسة على العبور للمرحلة المقبلة.

وتشهد النسخة الحالية من كأس العالم مشاركة تاريخية للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور التالي، بجانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، في نظام جديد يزيد عدد المباريات ويرفع حدة المنافسة بين المنتخبات المشاركة.

المنتخبات التي ضمنت التأهل إلى دور الـ32

حسمت مجموعة من المنتخبات تأهلها رسميًا بعد نتائج قوية وضعتها في مراكز التأهل سواء في صدارة مجموعاتها أو ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، وجاءت قائمة المتأهلين حتى الآن كالتالي:

  • المكسيك
  • الولايات المتحدة
  • ألمانيا
  • الأرجنتين
  • فرنسا
  • النرويج
  • البرازيل
  • المغرب
  • سويسرا
  • كولومبيا
  • كندا
  • جنوب إفريقيا
  • البوسنة والهرسك

ولا تزال هناك مقاعد أخرى لم تُحسم بشكل رسمي، حيث تشهد الجولات الأخيرة من دور المجموعات منافسة قوية بين المنتخبات التي تبحث عن فرصة أخيرة لحجز بطاقة العبور.

وتملك منتخبات مثل مصر والبرتغال حظوظًا قوية في التأهل، بعدما وصل رصيدهما إلى 4 نقاط، في انتظار نتائج المواجهات المتبقية لتحديد موقفهما النهائي.

مواجهات دور الـ32 المنتظرة حتى الآن

ومع تأكد تأهل عدد من المنتخبات، بدأت تتضح بعض مواجهات الدور الإقصائي الأول، وجاءت أبرز المباريات التي تم تحديد أطرافها أو أحد طرفيها كالتالي:

  • جنوب إفريقيا × كندا.
  • ألمانيا × أحد المنتخبات صاحبة المركز الثالث.
  • المغرب × متصدر المجموعة السادسة.
  • البرازيل × وصيف المجموعة السادسة.
  • المكسيك × أحد المنتخبات صاحبة المركز الثالث.
  • الولايات المتحدة × أحد المنتخبات صاحبة المركز الثالث.
  • سويسرا × أحد المنتخبات صاحبة المركز الثالث.
  • الأرجنتين × وصيف المجموعة الثامنة.

منتخبات ودعت كأس العالم 2026 رسميًا

على الجانب الآخر، انتهى مشوار عدد من المنتخبات في البطولة بعد فقدانها فرصة التأهل إلى الدور التالي، وجاءت قائمة المغادرين حتى الآن:

  • هايتي
  • تركيا
  • تونس
  • الأردن
  • بنما
  • التشيك
  • قطر

وتترقب الجماهير الجولة الأخيرة من دور المجموعات لحسم بقية المتأهلين، قبل انطلاق مرحلة خروج المغلوب التي تشهد مواجهات قوية بين كبار المنتخبات العالمية في أول نسخة موسعة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا.

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