التعصب الأعمى.. شوبير يهاجم منتقدي لاعبي الأهلي والزمالك مع المنتخب

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة للجمهور قبل مواجهة منتخب مصر أمام إيران ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: “كفاية بعض الأصوات اللي طالعه تخبط في زيزو ولا في إمام عاشور، الناس اللي عرفت تحول المنتخب لأهلي وزمالك وتلعب اللعبة السيئة القذرة دي، اللي عمرنا ما شوفناها في تاريخ مصر، للأسف أصبحت واقع، عمال أنبهك وأحذرك، خلي بالك خلي بالك، والناس ترجع تزعل بعد كده، لأنها انتقلت من الجماهير، التعصب الأعمى، إلى الإعلام وبيولعوها حريقة”.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026 بمواجهة إيران.

موعد مباراة مصر المقبلة أمام إيران

تقام مباراة مصر وإيران يوم السبت 27 يونيو 2026 في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت القاهرة على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية.