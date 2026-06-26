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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هولندا تتأهل لدور الـ٣٢ في صدارة مجموعتها بالفوز على تونس ٣-١

هولندا تتأهل لدور الـ٣٢ في صدارة مجموعتها بالفوز على تونس ٣-١
هولندا تتأهل لدور الـ٣٢ في صدارة مجموعتها بالفوز على تونس ٣-١
أ ش أ

تأهل منتخب هولندا لدور الـ٣٢ بالمونديال متصدرا لمجموعته، وذلك بفوزه على منتخب تونس بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم/ الجمعة / علي ملعب أروهيد بكانساس سيتي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في امريكا وكندا والمكسيك حتي يوم ١٩ يوليو القادم.

وجاء الأداء التونسي افضل نسبيا من المباراتين الماضيتين امام السويد واليابان، بينما واصل منتخب هولندا أداءه القوي والمميز منذ بداية البطولة، وافتتح منتخب هولندا التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة فقط، بعد عرضية هولندية من الجهة اليسرى وصلت إلى إلياس السخيري الذي حاول تشتيت الكرة، لكنها سكنت الشباك في النهاية، وعزز المنتخب الهولندي من تقدمه في الدقيقة السابعة بتسجيله للهدف الثاني بعد ركلة حرة وصلت إلى فيرجيل فان دايك داخل منطقة الجزاء الذي مررها برأسه إلى بريان بروبي ليسدد الكرة بقوة على يسار الحارس وتسكن الشباك.

ولعب بهدوء المنتخب الهولندي عقب تسجيله لهدفين، وحاول منتخب تونس قليلا مباغتة المنتخب الهولندي، لينتهي الشوط الأول بتقدم هولندا بهدفين نظيفين، وبدأ منتخب تونس الشوط الثاني بوجه مغاير عن الشوط الأول والمباراتين السابقتين، ونجح في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة في الدقيقة ٥٤، بعد عرضية من ركلة ركنية من الجهة اليمنى وصلت إلى حازم المستوري الذي استقبلها برأسية قوية على يمين الحارس الهولندي لتسكن الشباك.

وعقب الهدف الذي مني مرمي المنتخب الهولندي عاد للضغط بقوة في محاولة لتسجيل مزيد من الأهداف، خوفا من ضياع الصدارة، لينجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة ٦٢ بعد عرضية من ركلة ركنية وصلت إلى جان بول فان هيكي الذي ارتقى وسدد الكرة برأسية قوية نحو المرمى وحاول أنيس السليماني إبعادها لكنها ارتطمت برأسه وسكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز هولندا على تونس بثلاثية مقابل هدف.

وكان منتخب هولندا تعادل مع اليابان في الجولة الأولى ٢-٢، وحقق فوزا كبيرا في الجولة الثانية على السويد ٥-١، ليرفع رصيده إلى ٧ نقاط ويتأهل متصدر المجموعة ويضرب موعدا قويا مع المغرب ثاني المجموعة الثالثة في دور الـ٣٢، بينما ودع منتخب تونس المونديال منذ الجولة الثانية بعد الخسارة أمام اليابان ٤-٠، والهزيمة في الجولة الأولى أمام السويد ٥-١ ، ليتذيل المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.

منتخب هولندا دور الـ٣٢ بالمونديال منتخب تونس بطولة كأس العالم لكرة القدم

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