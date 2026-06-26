أداء رجولي خارق.. فتحي سند يتغنى بمنتخب الإكوادور أمام ألمانيا

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بتألق منتخب الإكوادور أمام المانيا بعد الفوز بنتيجة ٢/١ ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: “تاهل إكوادورى تاريخى قلبوا تأخرهم بهدف أمام ألمانيا الى فوز اسطورى بهدفين يصعد بهم الى دور ال32 اداء رجولى خارق واصرار على تحدى المستحيل ..وعزيمة جبارة لتحقيق حلم الصعود من الباب الالمانى الصعب ..اجمل مباريات دورى المجموعات فى مونديال 2026”.

ونجح منتخب الإكوادور في الفوز على منتخب ألمانيا بنتيجة 2-1، على ملعب ميتلايف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026.

وبتلك النتيجة يصل منتخب الإكوادر للنقطة 4 ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة، وتوقف رصيد منتخب ألمانيا عند النقطة 6 في صدارة ترتيب المجموعة.

وبتلك النتيجة يتأجل صعود منتخب مصر لدور الـ32 لبطولة كأس العالم، في انتظار مباراته أمام منتخب إيران.