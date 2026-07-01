جامعة القاهرة الأهلية تعتمد نتائج الفصل الدراسي الثاني

عقد مجلس الشؤون الأكاديمية بجامعة القاهرة الأهلية اجتماعه برئاسة الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، واستعراض عدد من الملفات الأكاديمية والاستراتيجية التي تستهدف تعزيز جودة الأداء والارتقاء المستمر بمخرجات العملية التعليمية.

وأكد الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن الجامعة تواصل تطوير منظومتها الأكاديمية بصورة مستمرة، وتطبيق أحدث معايير الجودة والحوكمة التعليمية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات والجدارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا. وأضاف أن مجلس الشؤون الأكاديمية يمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير الأداء الأكاديمي، باعتباره منصة لمتابعة العملية التعليمية واتخاذ القرارات التي تعزز جودة البرامج الدراسية، وتواكب المتغيرات المتسارعة في منظومة التعليم العالي.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على اعتماد نتائج الفصل الدراسي الثاني (فصل الربيع) بجميع برامج الجامعة، بعد استكمال أعمال المراجعة والتدقيق، والتأكد من الالتزام الكامل باللوائح والمعايير الأكاديمية المنظمة لأعمال الامتحانات وإعلان النتائج، بما يعكس حرص الجامعة على تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية والدقة في تقييم أداء الطلاب.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن اعتماد نتائج الفصل الدراسي الثاني يمثل تتويجًا لعام أكاديمي شهد انتظامًا كاملًا للعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل تطوير منظومة القياس والتقويم بما يضمن تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة، ويعكس جودة البرامج الأكاديمية التي تقدمها وفق أحدث المعايير الوطنية والدولية.

وأضاف أن المجلس شدد على سرعة الانتهاء من أعمال لجان القياس والتقويم الخاصة بالورقة الامتحانية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسة لتطوير منظومة التقويم والاختبارات، بما يضمن جودة الورقة الامتحانية، ويحقق العدالة والموضوعية في التقييم، ويقيس معارف الطلاب ومهاراتهم ومخرجات تعلمهم بدقة، في إطار الالتزام بمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وأفضل الممارسات الأكاديمية.

كما استعرض المجلس الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الصيفي، حيث أكد جاهزية البرامج والمقررات الدراسية، والانتهاء من جميع الترتيبات الأكاديمية والإدارية اللازمة لضمان انتظام الدراسة منذ اليوم الأول، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم التميز الأكاديمي وتعزز تجربة الطالب الجامعية.

وناقش المجلس كذلك خطة الأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الصيفي، والتي تتضمن حزمة متنوعة من الأنشطة العلمية والبحثية والثقافية والفنية والرياضية والمجتمعية، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب، وصقل شخصياتهم، وتعزيز روح الابتكار والعمل الجماعي، وترسيخ قيم الانتماء والمشاركة الفاعلة، انطلاقًا من رؤية الجامعة في إعداد خريج متكامل يمتلك الكفاءة العلمية والمهارية والقدرة على الإبداع والمنافسة.

واختتم الدكتور محمد العطار الاجتماع بالتأكيد على أن جامعة القاهرة الأهلية تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز جودة العملية التعليمية، والتطوير المستمر لبرامجها الأكاديمية، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويعزز مكانة الجامعة كإحدى الجامعات الرائدة في تقديم تعليم جامعي حديث قائم على الابتكار والتميز والجودة والاستدامة.