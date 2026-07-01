رسميا.. يوفنتوس يضم جيف إيكاتور من جنوى في صفقة بلغت 18 مليون يورو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده رسميًا مع المهاجم الشاب جيف إيكاتور، قادمًا من جنوى، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في إطار خطة "السيدة العجوز" لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح النادي أن الصفقة كلفت خزائنه 16 مليون يورو، مع وجود 2 مليون يورو إضافية كحوافز ومتغيرات مرتبطة بأداء اللاعب، لتصل القيمة الإجمالية إلى 18 مليون يورو.

كما تضمنت الصفقة انتقال اللاعب دافيد بوشكا إلى صفوف جنوى، ضمن الاتفاق المبرم بين الناديين.

ويعد إيكاتور أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإيطالية، حيث يعول عليه يوفنتوس لتدعيم خط الهجوم خلال السنوات المقبلة، في إطار مشروع النادي لبناء فريق يجمع بين العناصر الشابة وأصحاب الخبرات.