يوفنتوس يراقب موقف فرانك كيسيه.. والعقبة المالية تؤجل التحرك الرسمي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في اهتمام نادي يوفنتوس بالتعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه لاعب الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كيسيه ضمن خيارات تدعيم الوسط

وأكد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن إدارة يوفنتوس تتابع وضع كيسيه باهتمام، وتضعه ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتدعيم خط الوسط، في ظل سعي النادي الإيطالي لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

الراتب يعرقل الصفقة

وأوضح رومانو أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ حتى الآن، مشيرًا إلى أن العقبة الرئيسية تتمثل في الراتب الذي يتقاضاه اللاعب حاليًا مع الأهلي السعودي، حيث لا تتماشى مطالبه المالية الحالية مع سياسة الرواتب التي يطبقها يوفنتوس.

مرونة اللاعب قد تحسم الانتقال

وأضاف أن فرص انتقال كيسيه إلى النادي الإيطالي ستزداد بشكل كبير إذا أبدى مرونة في مطالبه المالية، سواء من خلال تخفيض راتبه أو التوصل إلى صيغة تعاقدية مناسبة للطرفين، وهو ما قد يدفع إدارة يوفنتوس للتحرك بشكل رسمي لحسم الصفقة.

الملف لا يزال قيد الدراسة

وأشار رومانو إلى أن يوفنتوس ما زال في مرحلة متابعة وتقييم الموقف، وينتظر القرار النهائي من اللاعب بشأن مطالبه المالية قبل اتخاذ أي خطوات عملية أو الدخول في مفاوضات مباشرة خلال الميركاتو الصيفي.