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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026
نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه سيتم إعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس بمختلف النوعيات (الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي)، وذلك في جميع أنظمة التقدم، والتي تشمل نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، قريباً

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس أو نتيجة الدبلوم الصنايع 

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس أو نتيجة الدبلوم الصنايع  برقم الجلوس سيتم إعلانها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم قريبا ، بعد أن يتم اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف 

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، سوف يظهر على منصة الشهادات العامة ، ويمكن ترقب ظهوره الآن من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

نتيجة دبلوم تجارة 2026 أو نتيجة الدبلوم التجاري 2026

كما سيتاح أيضا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ، الإستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2026 ، بنفس الرابط على منصة الشهادات العامة 

حيث سيتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2026 برقم الجلوس من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login بعد اعتماد النتيجة 

نتيجة الدبلوم الصناعي 2026

وسوف تظهر كذلك نتيجة الدبلوم الصناعي 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس ، ليتاح للطالب معرفة نتيجته بالدرجات في جميع المواد بضغطة واحدة من خلال رابط سهل وسريع على منصة الشهادات العامة https://moe-register.emis.gov.eg/login 

وعلم موقع صدى البلد ، أنه استعداداً لإعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ، انتهت كنترولات الدبلومات الفنية من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات ، وجاري الإنتهاء من أعمال مراجعة النتيجة ورصد الدرجات وتجميعها وتحديد أوائل نتيجة الدبلومات الفنية تمهيداً لاعتمادها قريباً

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مؤشرات نتيجة الدبلومات الفنية 2026 مطمئنة في جميع الكنترولات ، نسب النجاح مرتفعة ، مشددا على أن التصحيح يتم بأقصى درجات الدقة لضمان منح كل طالب حقه كاملا بنزاهة كاملة .

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 سيكون قريباً ، حيث من المقرر عرضها على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإعتمادها رسميا ثم اعلانها للطلاب .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 

بمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ، من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قريبا ، سيتم إعلان تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، يمكن الوصول إليه عبر منصة الشهادات العامة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يتولى مهمة اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 ، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قريبا ، نافية ترك هذه المهمة لكل محافظ في محافظته مثلما حدث في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 

وبمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا لإعلان خبر اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 ، والكشف عن النسبة العامة للنجاح واعداد وأسماء الطلاب أوائل الدبلومات الفنية 2026

الدبلومات الفنية 2026 وزارة التربية والتعليم التعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2026

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

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