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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسعار سوزوكي سويفت المستعملة في مصر

سوزوكى سويفت موديل 2022‏
سوزوكى سويفت موديل 2022‏
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏والفارهة.‏      ‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال ‏‏شراء ‏‏‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏‏‏‏‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة سوزوكى سويفت موديل 2022‏.‏

تعتمد السيارة سوزوكى سويفت موديل 2022‏، على محرك اقتصادي مكون من 4 سلندر بسعة 1200 سي سي، يولد قوة تبلغ 84 حصان وعزم دوران يصل إلى 113 نيوتن/متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، مما يسمح للسيارة بالتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 12.9 ثانية، مع معدل استهلاك وقود موفر يبلغ 6.2 لتر لكل 100 كم من خزان وقود بسعة 37 لتر.

تأتي السيارة سوزوكى سويفت موديل 2022‏، بهيكل هاتشباك مدمج يبلغ طوله 3840 مم، وعرضه 1735 مم، وارتفاعه الإجمالي 1495 مم، ترتكز سويفت على قاعدة عجلات توفر ثبات مناسب، وترتفع عن الأرض بمقدار 120 مم (الخلوص الأرضي)، بينما تبلغ سعة حقيبة الأمتعة الخلفية (الشنطة) 211 لتر وتزداد عند طي المقاعد الخلفية.

تضم السيارة حزمة أمان متكاملة تشمل 2 وسادة هوائية أمامية، وأنظمة فرامل وثبات متطورة مثل ABS و EBD و ESP، كما تم تزويد مقصورتها للتسهيل والرفاهية بشاشة عرض تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وحساسات ركن خلفية متصلة بكاميرا، بالإضافة إلى جنوط رياضية قياس 15 بوصة.

سعر السيارة سوزوكى سويفت موديل 2022‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، يأتي بمتوسط 600 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏وقد ‏‏‏‏يختلف ‏بعض الشيء حسب الحالة الفنية للسيارة.‏

السيارات المستعملة سيارة جديدة سوزوكى سويفت موديل 2022‏ سوزوكى سويفت سوزوكى سويفت سويفت موديل 2022

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