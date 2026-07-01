شروط إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة وخطوات تقديم التظلمات

بطاقة التموين .. تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ إجراءات تنقية بطاقات التموين، في إطار مراجعة قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا وفق معايير العدالة الاجتماعية، مع استمرار إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية لتقديم التظلمات حال اعتقادهم بعدم انطباق معايير الاستبعاد عليهم، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي حددتها الوزارة.

وتزايدت خلال الساعات الأخيرة معدلات البحث عن شروط إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة، وحقيقة إمكانية عودة البطاقات للعمل مرة أخرى بعد إيقافها، إلى جانب خطوات تقديم التظلمات والمخالفات التي قد تؤدي إلى وقف الدعم التمويني بشكل مؤقت، وهو ما أوضحته وزارة التموين والتجارة الداخلية في أحدث بياناتها.

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حالات تؤدي إلى استبعاد المواطنين من الدعم التمويني

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عملية تنقية البطاقات التموينية تعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تعكس المستوى الاقتصادي للمستفيدين، بما يسهم في توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، موضحة أن أبرز الحالات التي قد يترتب عليها الاستبعاد من منظومة الدعم التمويني تشمل امتلاك سيارة حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج.

كما تشمل حالات الاستبعاد السكن داخل تجمعات سكنية فاخرة، وسداد مصروفات المدارس الخاصة أو الدولية، وامتلاك شركات أو أنشطة تجارية، وسداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركات، إلى جانب سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير، وكذلك حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.

وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تأتي ضمن آليات مراجعة بيانات المستفيدين، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وفق الضوابط المعتمدة لمنظومة الدعم التمويني.

إتاحة التظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن جميع المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم، ويعتقدون أن معايير العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليهم، يحق لهم التقدم بطلب تظلم لإعادة فحص موقفهم.

وأشارت الوزارة إلى أن باب التظلمات متاح منذ 14 يونيو 2026، حيث يبدأ المواطن باستكمال بياناته عبر منصة مصر الرقمية، ثم يتوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات المطلوبة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات ودراستها، واتخاذ القرار بشأنها وفق الضوابط المنظمة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار منح المواطنين فرصة لإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم حال وجود بيانات تستوجب المراجعة أو التصحيح، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع المستفيدين من منظومة التموين.

هل يعني إيقاف البطاقة التموينية إلغاء الدعم نهائيًا؟

حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الجدل بشأن مصير البطاقات التموينية الموقوفة، مؤكدة أن وقف البطاقة لا يعني حذف المواطن نهائيًا من منظومة الدعم، وإنما يكون الإيقاف مؤقتًا في بعض الحالات المرتبطة بالمخالفات التي نصت عليها قرارات مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة أن من أبرز هذه المخالفات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وسرقة التيار الكهربائي، وصرف معاشات دون وجه حق، وهي الحالات التي قد يترتب عليها إيقاف البطاقة التموينية لحين إزالة أسباب المخالفة وتسوية الموقف وفق الإجراءات المقررة.

شروط إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة

أكدت وزارة التموين أن إعادة تشغيل البطاقات التموينية الموقوفة تكون ممكنة بعد إزالة أسباب المخالفة وتقنين الأوضاع، مع إخطار الجهات المختصة باستيفاء الإجراءات المطلوبة، ليتم بعد ذلك إعادة تشغيل البطاقة وفق القواعد المنظمة المعمول بها.

وشددت الوزارة على أن عودة البطاقة إلى العمل ترتبط بانتهاء أسباب الإيقاف واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على منظومة الدعم وتوجيهها إلى مستحقيها، مع مراعاة تطبيق معايير العدالة الاجتماعية على جميع المستفيدين دون استثناء.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة بيانات المستفيدين بصورة دورية، بالتزامن مع استقبال طلبات التظلم وفحصها، بما يحقق التوازن بين حماية المال العام، وضمان استمرار وصول الدعم إلى المواطنين المستحقين، وفق الضوابط والقواعد المنظمة لمنظومة التموين.