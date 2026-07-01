قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون خسائر.. مسيّرة مفخخة تستهدف معسكرًا للمعارضة الكردية الإيرانية في أربيل
أكسيوس: اتفاق أمريكي إيراني بشأن الإفراج عن دفعة أولى من الأموال المجمدة
مشهد جنازة نورهان كان من أصعب اللحظات.. هايدي الفضالي تطالب بتشديد قانون الطفل | فيديو
شبانة: تعديل مرتقب في دوري أبطال أفريقيا.. والكاف يدرس مشاركة 3 أندية من مصر
ارتفاع ضحايا الفيضانات في كوت ديفوار إلى 59 قتيلًا خلال 2026
«الدرندلي» يطمئن الجماهير: «صلاح» جاهز لمواجهة أستراليا في كأس العالم 2026
المنزل انهار.. تفاصيل استشهاد مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد إنقاذ سكان عقار الشرابية
ابنتي بريئة من دم أمها.. تفاصيل أول لقاء جمع محامية نورهان ووالدها
عايدة رياض: أحرص على متابعة مباريات كأس العالم وأستمتع بأجوائها | خاص
وزارة العمل تعلن عن 3068 وظيفة جديدة في 12 محافظة.. رابط التقديم
محامية نورهان تكشف كواليس جديدة قبل جريمة بورسعيد: تعرضت للابتزاز بعد خطبتها
فخري الفقي: الموازنة الجديدة تراعي تداعيات الأزمات الإقليمية وتواجه تحديات النمو والتضخم والدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

شروط إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة وخطوات تقديم التظلمات

شروط إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة وخطوات تقديم التظلمات
شروط إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة وخطوات تقديم التظلمات
عبد الفتاح تركي

بطاقة التموين .. تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ إجراءات تنقية بطاقات التموين، في إطار مراجعة قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا وفق معايير العدالة الاجتماعية، مع استمرار إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية لتقديم التظلمات حال اعتقادهم بعدم انطباق معايير الاستبعاد عليهم، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي حددتها الوزارة.

وتزايدت خلال الساعات الأخيرة معدلات البحث عن شروط إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة، وحقيقة إمكانية عودة البطاقات للعمل مرة أخرى بعد إيقافها، إلى جانب خطوات تقديم التظلمات والمخالفات التي قد تؤدي إلى وقف الدعم التمويني بشكل مؤقت، وهو ما أوضحته وزارة التموين والتجارة الداخلية في أحدث بياناتها.

واقرأ أيضًا:

تحديث بطاقة التموين

حالات تؤدي إلى استبعاد المواطنين من الدعم التمويني

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عملية تنقية البطاقات التموينية تعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تعكس المستوى الاقتصادي للمستفيدين، بما يسهم في توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، موضحة أن أبرز الحالات التي قد يترتب عليها الاستبعاد من منظومة الدعم التمويني تشمل امتلاك سيارة حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج.

كما تشمل حالات الاستبعاد السكن داخل تجمعات سكنية فاخرة، وسداد مصروفات المدارس الخاصة أو الدولية، وامتلاك شركات أو أنشطة تجارية، وسداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركات، إلى جانب سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير، وكذلك حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.

وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تأتي ضمن آليات مراجعة بيانات المستفيدين، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وفق الضوابط المعتمدة لمنظومة الدعم التمويني.

احصل على 500 جنيه دعم إضافي على بطاقة التموين.. آخر موعد للصرف والمستحقين

إتاحة التظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن جميع المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم، ويعتقدون أن معايير العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليهم، يحق لهم التقدم بطلب تظلم لإعادة فحص موقفهم.

وأشارت الوزارة إلى أن باب التظلمات متاح منذ 14 يونيو 2026، حيث يبدأ المواطن باستكمال بياناته عبر منصة مصر الرقمية، ثم يتوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات المطلوبة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات ودراستها، واتخاذ القرار بشأنها وفق الضوابط المنظمة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار منح المواطنين فرصة لإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم حال وجود بيانات تستوجب المراجعة أو التصحيح، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع المستفيدين من منظومة التموين.

هل يعني إيقاف البطاقة التموينية إلغاء الدعم نهائيًا؟

حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الجدل بشأن مصير البطاقات التموينية الموقوفة، مؤكدة أن وقف البطاقة لا يعني حذف المواطن نهائيًا من منظومة الدعم، وإنما يكون الإيقاف مؤقتًا في بعض الحالات المرتبطة بالمخالفات التي نصت عليها قرارات مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة أن من أبرز هذه المخالفات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وسرقة التيار الكهربائي، وصرف معاشات دون وجه حق، وهي الحالات التي قد يترتب عليها إيقاف البطاقة التموينية لحين إزالة أسباب المخالفة وتسوية الموقف وفق الإجراءات المقررة.

بطاقة التموين

شروط إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة

أكدت وزارة التموين أن إعادة تشغيل البطاقات التموينية الموقوفة تكون ممكنة بعد إزالة أسباب المخالفة وتقنين الأوضاع، مع إخطار الجهات المختصة باستيفاء الإجراءات المطلوبة، ليتم بعد ذلك إعادة تشغيل البطاقة وفق القواعد المنظمة المعمول بها.

وشددت الوزارة على أن عودة البطاقة إلى العمل ترتبط بانتهاء أسباب الإيقاف واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على منظومة الدعم وتوجيهها إلى مستحقيها، مع مراعاة تطبيق معايير العدالة الاجتماعية على جميع المستفيدين دون استثناء.

طريقة تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل وشروط إضافة المواليد أونلاين - صورة أرشيفية

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة بيانات المستفيدين بصورة دورية، بالتزامن مع استقبال طلبات التظلم وفحصها، بما يحقق التوازن بين حماية المال العام، وضمان استمرار وصول الدعم إلى المواطنين المستحقين، وفق الضوابط والقواعد المنظمة لمنظومة التموين.

بطاقات التموين بطاقات التموين الموقوفة إعادة تشغيل بطاقات التموين شروط إعادة تشغيل بطاقة التموين التظلم على بطاقة التموين التظلمات على بطاقات التموين 2026 وزارة التموين تنقية بطاقات التموين أسباب وقف بطاقة التموين حالات استبعاد بطاقات التموين دعم التموين منصة مصر الرقمية البطاقات التموينية إعادة تفعيل بطاقة التموين إيقاف بطاقة التموين منظومة الدعم التمويني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

قرار جمهوري بإنشاء نوط الأكاديمية العسكرية المصرية

قرار جمهوري بإنشاء نوط الأكاديمية العسكرية المصرية

قناة مفتوحة تنقل مباراة السنغال وبلجيكا مجانًا في كأس العالم 2026

قناة مفتوحة تنقل مباراة السنغال وبلجيكا مباشر مجانًا في كأس العالم 2026

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: عودة التسعير التلقائي للمواد البترولية

أرشيفية

إلحق اشتري.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن محصول البطاطس

زيادة أسعار الكهرباء

رسمياً.. زيادة أسعار الكهرباء 20% لهذه الفئات

ترشيحاتنا

ثورة 30 يونيو

مستشار بمركز الأهرام: 30 يونيو نجحت في تصحيح المسار والحفاظ على كيان الدولة المصرية

عبد المنعم سعيد

عبد المنعم سعيد: الدولة اختارت طريق الإصلاح الوطني بعد ثورة 30 يونيو

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| رئيس الوزراء: إشادة دولية بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الاستباقية لمصر.. أحمد موسى: كتاب «رجل الأقدار» يُوثق مسيرة الرئيس السيسي

بالصور

أحدث 5 سيارات فرنسية موديل 2026 في مصر

سيارات فرنسية
سيارات فرنسية
سيارات فرنسية

بي أم دبليو ‎تكشف عن iX3‎‏ الجديدة كليا كأول طرازات ‏Neue Klasse‏ في مصر

السيارة ‏BMW iX3‎
السيارة ‏BMW iX3‎
السيارة ‏BMW iX3‎

أسعار فيات تيبو المستعملة في مصر

فيات تيبو موديل 2022
فيات تيبو موديل 2022
فيات تيبو موديل 2022

للعام الثالث.. شاهد رالي السيارات المصري على الجليد 4×4 تحت الصفر.. فيديو

4×4 تحت الصفر
4×4 تحت الصفر
4×4 تحت الصفر

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان الأيام اللي جاية

4×4 تحت الصفر

للعام الثالث.. شاهد رالي السيارات المصري على الجليد 4×4 تحت الصفر.. فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أحدث أغنياته "فارقني".. فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد