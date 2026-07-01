لا مساس بالأكثر فقرا.. التموين: بطاقة التموين هتوقف لمن يمتلك سيارات فارهة أو ساكن في "كمبوند"

أكد محمد شتا مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن البطاقة التموينية تتوقف حال تطابق محددات العدالة الاجتماعية التي اقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية .

وقال محمد شتا في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" نستهدف تنقية البيانات وتحديث قاعدة البيانات والمستفيدين من اجل ضمان غيصال الدعم لمستحقيه ".



وتابع محمد شتا :" لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقرا في عملية تنقية وتحديث قواعد البيانات ".



واكمل محمد شتا :" تم فتح باب التظلم على إيقاف البطاقة التموينية اعتبارا من 14 يونيو ويقوم المواطن بتحديث بياناته على منصة مصر الرقمية ويستكمل بيانات الدخل والملكية والحيازة ".

ولفت محمد شتا :" مدريات التموين تستقبل التظلمات التي تسلمتها من المواطن وإذا كان للمواطن الحق في العودة لمنظومة التموين يعود مرة أخرى من الشهر التالي ".

وتابع محمد شتا :" محددات العدالة الاجتماعية منها امتلاك أكثر من سيارة وامتلاك سيارات فارهة والسكن في الكمباوند وإدخال الأطفال في مدارس دولية ".

