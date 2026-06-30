تحديث بطاقة التموين 2026.. خطوات تحديث البيانات إلكترونيا وشروط استمرار صرف الدعم

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين إلكترونيا، لضمان استمرار صرف السلع التموينية والدعم المخصص للأسر المستحقة، في ظل استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطوير منظومة الدعم والاعتماد على الخدمات الرقمية لتسهيل الإجراءات دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين.

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تحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين من خلال منصة مصر الرقمية، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وتحسين دقة البيانات المسجلة للمستفيدين.

وأكدت الوزارة أن تحديث البيانات بصورة صحيحة يعد شرطا أساسيا لاستمرار الاستفادة من الدعم التمويني، كما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

تنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين

أكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن الوزارة تواصل تنفيذ عمليات مراجعة وتنقية بطاقات التموين وفقا لمجموعة من المؤشرات التي تعكس مستوى الدخل والظروف المعيشية، بهدف استبعاد غير المستحقين مع الحفاظ على حقوق الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وأوضح أن الوزارة تعتمد على قواعد بيانات حديثة ومؤشرات دقيقة لتحديد المستحقين للدعم، تشمل مستوى الدخل والإنفاق وعددا من المعايير المرتبطة بمستوى المعيشة، مثل امتلاك سيارات مرتفعة القيمة، أو إلحاق الأبناء بمدارس دولية، أو الإقامة في مناطق سكنية مرتفعة المستوى.

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وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم وضمان توجيه المخصصات المالية إلى الفئات الأكثر استحقاقا.

نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى

أتاحت وزارة التموين خدمة نقل بطاقة التموين إلكترونيا من محافظة إلى أخرى عبر منصة مصر الرقمية، بما يسمح للمواطنين باستمرار صرف السلع التموينية في محل الإقامة الجديد دون الحاجة إلى إنهاء الإجراءات ورقيا.

وتسهم هذه الخدمة في تسهيل انتقال الأسر بين المحافظات مع الحفاظ على استمرارية الاستفادة من الدعم التمويني.

شروط نقل بطاقة التموين

حددت وزارة التموين عددا من الشروط للاستفادة من خدمة نقل البطاقة التموينية، وتشمل:

أن يكون مقدم الطلب هو مالك البطاقة التموينية.

أن يكون من الفئات المستحقة للدعم.

ألا يكون من الحالات التي تنطبق عليها معايير الاستبعاد من منظومة الدعم.

خطوات نقل بطاقة التموين إلكترونيا

يمكن تنفيذ خدمة نقل البطاقة التموينية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

اختيار خدمات التموين.

الضغط على خدمة “النقل من محافظة إلى أخرى”.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

إدخال بيانات المحافظة المطلوب النقل إليها.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ثم إرسال الطلب.

خدمات تموينية إلكترونية

توفر وزارة التموين عددا من الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية، من بينها:

تحديث بيانات بطاقة التموين.

نقل البطاقة التموينية بين المحافظات.

إضافة الزوجة أو الأبناء من خلال خدمة “ضم أفراد أسرتي”.

تنفيذ عدد من الخدمات التموينية دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التموين.

البرلمان يناقش تطوير منظومة الدعم

أكد أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعا موسعا استمر نحو 6 ساعات لمناقشة أكثر من 40 طلب إحاطة يتعلق بمنظومة الدعم، بحضور ممثلي وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية وعدد من الجهات المعنية.

وأوضح أن المناقشات ركزت على تطوير آليات توزيع الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، والحد من أوجه الهدر والتسرب داخل المنظومة.

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30 مليار جنيه فاقد في دعم الخبز

وأشار محسب إلى أن منظومة دعم الخبز تشهد فاقدا يقدر بنحو 30 مليار جنيه سنويا نتيجة الهدر والتسرب، وهو ما يدفع الحكومة إلى دراسة آليات أكثر كفاءة لإدارة الدعم وتحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية.

وأضاف أن المقترحات المطروحة لا تتضمن صرف الدعم نقدا بشكل مباشر، وإنما من خلال بطاقات “ميزة” تتيح للمستفيدين شراء السلع الغذائية الأساسية فقط.

زيادة الدعم لبعض الشرائح

وأوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أن الدولة تدرس تصنيفا جديدا للمستحقين يعتمد على أربع شرائح وفقا لمستوى الدخل، بحيث تحصل الفئات الأقل دخلا على زيادة تتجاوز 100 جنيه مقارنة بقيمة الدعم الحالية، بينما قد تصل الزيادة لبعض الشرائح الأخرى إلى نحو 200 جنيه، في إطار خطة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.