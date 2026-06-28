حق دستوري.. اقتصادية البرلمان توصي بوقف حذف المواطنين من بطاقات التموين| تفاصيل

قال النائب أيمن محسب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أوصت بوقف حذف المواطنين من بطاقات التموين بسبب ارتكاب مخالفات.

وتابع النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن هناك حق دستوري يجب احترامه ولا يجوز حرمان اي مواطن من الدعم التمويني بحجة أنه ارتكب مخالفة.

وأكمل وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك عقاب آخر تم معاقبته به وفقا لهذه المخالفة، ولا يجوز معاقبته مرتين.