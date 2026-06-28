مطالبة بالتعيين.. تعليم النواب تزف أخبار سارة لـ معلمي الحصة

أكدت النائبة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب وأمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري، أن معلمي الحصة يتم الاستعانة بهم من قبل مديريات التعليم في المحافظات لسد العجز داخل المدارس.

وأضافت النائبة أمل عصفور، خلال حوارها ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن هناك معلمين بالحصة يعملون منذ نحو 7 سنوات، ما يستدعي ضرورة دراسة أوضاعهم ووضع حلول لمشكلاتهم.

وأوضحت أن معلم الحصة يكتسب خبرة كبيرة بعد مرور عام واحد فقط، مشيرة إلى أنه في حال موافقة الوزارة على استمرار المعلم لأكثر من عام؛ يتم النظر في إمكانية تعيينه.

وأكدت أنها وعدد من النواب تقدموا بمطالب لتعيين المعلمين الأكفاء من الحصة؛ لسد العجز بالمدارس.

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم فتحت مسابقات لبعض معلمي الحصة في عدد من المواد؛ بهدف إتاحة الفرصة لتعيينهم رسميًا داخل الوزارة.