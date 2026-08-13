تحديات المناخ تهدد الطاقة في النمسا.. انخفاض منسوب نهر الدانوب يُقلص إنتاج الكهرباء

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أظهرت التغيرات المناخية الأخيرة والجفاف الممتد، أثراً كبيراً على قطاع الطاقة في النمسا؛ حيث يواجه محطات توليد الكهرباء الكهرومائية على طول نهر دانوب تحديات متزايدة بسبب انخفاض مستويات المياه وتراجع معدلات التدفق.

وتعتمد النمسا بشكل أساسي على الطاقة الكهرومائية لتأمين حصة كبيرة من احتياجاتها الكهرومائية النظيفة. إلا أن موجات الحر الشديدة وانحباس الأمطار بدأت تؤثر سلباً على قدرة التشغيل القصوى لهذه المحطات خلال أشهر الصيف.

ووفقاً لدراسات مناخية وأكاديمية، يُتوقع أن ترتفع أيام "المياه المنخفضة" وتأثيراتها السلبية على إنتاج الكهرباء بنسبة قد تصل إلى 80% بحلول عام 2050 إذا استمرت الاتجاهات المناخية الحالية.

ولا تقتصر الآثار على توليد الكهرباء فحسب، بل تمتد لتشمل:عرقلة الملاحة النهرية و تقييد حركة شحن البضائع وسلاسل التوريد عبر أوروبا الوسطى والضغط على البيئة النهرية و ارتفاع حرارة المياه وتراجع التدفّق يؤثران على التنوع البيولوجي والأحياء المائية.

يضاف الى ذلك تأثيرات إقليمية تشمل صعوبات في توفير مياه التبريد لبعض المفاعلات النواوية والمنشآت الصناعية الواقعة على امتداد مجرى النهر دولياً.

ورداً على هذه التحديات، تسارع النمسا خطواتها لتنويع مصادر الطاقة المتجددة من خلال التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لسد العجز الموسمي، إلى جانب تحديث البنية التحتية للسدود وإعادة تأهيل البيئة الطبيعية للنهر.