المصري يستكمل المنظومة.. تعيين محمد معوض نائباً لمدير قطاع الناشئين

أعلن مجلس إدارة النادي المصري تعيين محمد معوض نائباً لمدير قطاع الناشئين بالنادي.

يأتي تعيين محمد معوض ضمن خطة النادي لتدعيم القطاع بالكفاءات الفنية المتميزة، بهدف تطوير الفرق السنية ورفع مستواها.

ويمتلك معوض خبرة جيدة في العمل مع الفئات السنية، ويُعرف بقدرته على بناء الفرق

وأكد الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي أن الملعب الجديد للنادي جاهز لاستضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم القادم.

وقال أبو قمر في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN:ستاد النادي المصري الجديد في بورسعيد سيستضيف مباريات الفريق في بطولة الدوري الممتاز بالموسم الجديد لكن ليس في المباريات الأولى.

وأضاف : يتم الانتهاء من كافة الإجراءات والموافقات اللوجستية، وسيلعب الفريق مبارياته بدءاً من منتصف الموسم على ملعبه بشكل طبيعي.

وتابع: سعة ستاد النادي المصري 18 ألف مشجع ، كما أن الملعب مصمم على الطريقة الإنجليزية ، والفريق سيخوض فترة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد على ملعبه.