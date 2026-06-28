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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يطالب بإنصاف المواطنين: لا حذف من بطاقات التموين دون مراجعة

النائب محمد بلتاجي عضو مجلس النواب
النائب محمد بلتاجي عضو مجلس النواب
حسن رضوان

دعا النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى إعادة النظر في آليات حذف المواطنين من بطاقات التموين، مطالبًا الحكومة بإنشاء منظومة تظلمات فعالة تضمن سرعة مراجعة الشكاوى وإنصاف المستحقين.

وقال بلتاجي، في بيان له اليوم، إن بطاقة التموين تمثل بالنسبة لملايين الأسر المصرية وسيلة أساسية لتأمين احتياجاتها اليومية، وفي مقدمتها الحصول على رغيف الخبز، وهو ما يفرض ضرورة التعامل مع هذا الملف بمنتهى الدقة والعدالة.

مكافحة أي تجاوزات في منظومة الدعم 

وأكد أن مكافحة أي تجاوزات في منظومة الدعم لا ينبغي أن تؤدي إلى الإضرار بالمواطنين المستحقين، مشددًا على ضرورة وقف أي حالات حذف تتم دون إتاحة فرصة حقيقية للتظلم ومراجعة الموقف.

 آليات واضحة وشفافة للتظلم يعزز ثقة المواطنين

وأضاف أن وجود آليات واضحة وشفافة للتظلم يعزز ثقة المواطنين في منظومة الدعم، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون الإخلال بحقوق المواطنين.

المواطن يتحمل  جانبًا كبيرًا من موارد الدولة من خلال الضرائب 

وشدد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على أن المواطن المصري يجب أن يحظى بمعاملة تليق به، لافتًا إلى أنه يتحمل جانبًا كبيرًا من موارد الدولة من خلال الضرائب والرسوم، وهو ما يستوجب تقديم خدمات حكومية قائمة على العدالة والاحترام وصون الحقوق.

النائب محمد بلتاجي الشؤون الاقتصادية بطاقات التموين

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