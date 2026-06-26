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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضربة تموينية جديدة في الغربية.. إحباط الاستيلاء على الدعم وضبط 266 بطاقة تموينية و2.1 طن دقيق مدعم

حملات تموينية بالغربية
حملات تموينية بالغربية
الغربية أحمد علي

 واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكبرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط مخالفات متنوعة واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، في إطار خطة تستهدف إحكام الرقابة على المخابز وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

حملات تموينية 

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على منظومة الخبز المدعم.

وأكد محافظ الغربية أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بمنظومة الدعم أو الاستيلاء على حقوق المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات المفاجئة والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لضبط الأسواق والمخابز، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في أي مخالفة تمس الدعم أو جودة رغيف الخبز، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين.

ردع مخالفين 

ومن جانبه، أوضح المهندس ناصر مصطفى العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملات نجحت في إحباط محاولة للاستيلاء على الدعم بعد ضبط أحد أصحاب المخابز البلدية بمركز المحلة الكبرى وبحوزته 266 بطاقة تموينية ذكية جرى تجميعها بغرض تنفيذ عمليات صرف وهمية والتربح غير المشروع من الدعم، كما تم ضبط 42 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 2.1 طن قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون، مع تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.

حملات رقابية 

وأضاف أن الحملات، التي شملت مراكز ومدن المحلة الكبرى وطنطا والسنطة وبسيون وسمنود وزفتى وقطور وكفر الزيات، أسفرت عن تحرير 120 محضرًا وإثبات حالة، تضمنت 73 محضر نقص وزن، و11 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 محاضر للتصرف في الدقيق المدعم، ومحضرًا جنائيًا لتجميع البطاقات التموينية، و7 محاضر توقف عن الإنتاج دون إذن، و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و8 مخالفات تنظيمية، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية لضبط أي تجاوزات وضمان تقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات ووصول الدعم إلى مستحقيه.

اخبار محافظة الغربية حملات تموينية رقابية ردع مخالفين أمن الغربية

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